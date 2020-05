Coronavirus Campania, solo 14 positivi nelle ultime 24 ore (Di venerdì 8 maggio 2020) Numeri confortanti quelli che arrivano nell’aggiornamento quotidiano dell’Unità di Crisi della Regione Campania per i contagi da Coronavirus – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 937 tamponi di cui 1 risultato positivo; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 760 tamponi di cui 1 risultato positivo; – Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati processati 111 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 395 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 180 tamponi di cui 1 risultato positivo; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 224 tamponi di cui ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - i dati in Campania sulle terapie intensive : tre persone in più rispetto a mercoledì

