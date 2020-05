Coronavirus, Brusaferro (Iss): “Mascherine si possono fare anche in casa, basta che siano multistrato e aderiscano al viso” (Di venerdì 8 maggio 2020) Via libera dall’Istituto superiore di sanità alle mascherine fatte in casa. A dirlo in conferenza stampa il presidente, Silvio Brusaferro, rispondendo alla domanda di una giornalista sulle specifiche diversità tra i diversi tipi di dispositivi di protezione. “Al livello di popolazione – ha spiegato – quello che viene raccomandato anche al livello internazionale, credo che ci siano video preparati dal Center for deasase control tagliando magliette, è che devono essere multi-filtro e multistrato, e fondamentalmente uno può anche confezionarle in proprio. L’obiettivo è quello di aderire a bocca e narici facendo in modo che le nostre goccioline vengano contenute all’interno”. Il presidente ha sottolineato anche che le cosiddette mascherine Ffp2 e Ffp3 non servono per la popolazione. L'articolo Coronavirus, ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Brusaferro (Iss) : “Campionati calcio? Difficile immaginare di riempire stadi con attuale situazione - sono raduni di massa”

