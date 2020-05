Coronavirus, Brusaferro (Iss): “La prossima settimana dati sulle riaperture. In base a quelli, si valuteranno le decisioni per la Fase 2. Numeri bassi in tutte le regioni, inclusa la Lombardia” (Di venerdì 8 maggio 2020) Solo nella prossima settimana sarà possibile avere i dati relativi all’andamento dei casi nei primi giorni dalla riapertura che dal 4 maggio hanno segnato l’inizio della Fase 2. Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro durante la consueta conferenza stampa. In base a quei dati – analizzati con cadenza settimanale della cabina di regia tra ministero e Regioni – si valuteranno le decisioni da adottare nel corso Fase 2. Intanto la curva dell’epidemia di nuovo Coronavirus “va decrescendo, è un segnale che prosegue” e “stiamo andando verso un numero più basso in tutte le regioni, inclusa la Lombardia”. I dati sulla letalità: 39% di decessi in più, ma solo la metà Covid – Sono state 25.354 le morti in più registrate dall’Istat dal ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Brusaferro : “Soltanto la prossima settimana avremo i dati della fase 2”

Coronavirus - Brusaferro : "La curva continua a decrescere - anche in Lombardia. Ma gli aperitivi sono pericolosi"

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Brusaferro : “La curva dell’epidemia sta decrescendo in tutte le regioni” (Di venerdì 8 maggio 2020) Solo nellasarà possibile avere irelativi all’andamento dei casi nei primi giorni dalla riapertura che dal 4 maggio hanno segnato l’inizio della Fase 2. Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silviodurante la consueta conferenza stampa. Ina quei– analizzati con cadenzale della cabina di regia tra ministero e Regioni – si valuteranno le decisioni da adottare nel corso Fase 2. Intanto la curva dell’epidemia di nuovo“va decrescendo, è un segnale che prosegue” e “stiamo andando verso un numero più basso in tutte le regioni, inclusa la Lombardia”. Isulla letalità: 39% di decessi in più, ma solo la metà Covid – Sono state 25.354 le morti in più registrate dall’Istat dal ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, continua la discesa dei #contagi. Vittime quasi a quota 30mila #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, continua la discesa dei #contagi. Il 50% dei nuovi casi sono in #Lombardia #ANSA - VittorioSgarbi : #coronavirus Buongiorno, questa classifica inquieta. - calciomercatoit : ??Silvio #Brusaferro spiega che ci vorranno alcuni giorni per verificare i risultati della #Fase2, ma la curva è in… - SORINGABIB1 : RT @repubblica: Coronavirus, Brusaferro: 'La curva continua a decrescere, anche in Lombardia. Ma gli aperitivi sono pericolosi' https://t.c… -