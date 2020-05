Coronavirus, boom del banco dei pegni: +30 per cento da inizio del lockdown (Di venerdì 8 maggio 2020) Le richieste di credito durante il lockdown sono aumentate del 30 per cento. ROMA – 30% in più delle richieste di credito durante il lockdown. L’impatto negativo del Coronavirus sull’economia e le lacune del Governo hanno portato molti cittadini a dover impegnare i propri gioielli o ricordi di famiglia per cercare di arrivare a fine mese. Un numero che diventa ogni giorno maggiore visto che la proroga delle misure restrittive per alcuni settori ha messo ancora più in difficoltà gli italiani. E per smaltire la coda Affide ha dovuto estendere l’apertura di tutte queste attività per cercare di soddisfare tutte le richieste dei cittadini. Il boom del banco dei pegni durante l’emergenza Coronavirus Il boom del banco dei pegni durante l’emergenza Coronavirus è la conferma di un impatto negativo della pandemia ... Leggi su newsmondo Coronavirus - il bollettino della Protezione Civile : i contagi restano stabili - boom di guariti

Le richieste di credito durante il lockdown sono aumentate del 30 per cento. ROMA – 30% in più delle richieste di credito durante il lockdown. L'impatto negativo del coronavirus sull'economia e le lacune del Governo hanno portato molti cittadini a dover impegnare i propri gioielli o ricordi di famiglia per cercare di arrivare a fine mese. Un numero che diventa ogni giorno maggiore visto che la proroga delle misure restrittive per alcuni settori ha messo ancora più in difficoltà gli italiani. E per smaltire la coda Affide ha dovuto estendere l'apertura di tutte queste attività per cercare di soddisfare tutte le richieste dei cittadini. Il boom del banco dei pegni durante l'emergenza Coronavirus Il boom del banco dei pegni durante l'emergenza Coronavirus è la conferma di un impatto negativo della pandemia ...

Le richieste di credito durante il lockdown sono aumentate del 30 per cento. ROMA – 30% in più delle richieste di credito durante il lockdown. L’impatto negativo del coronavirus sull’economia e le lac ...

Firenze, 8 maggio 2020 - In Toscana sono 9.721 i casi di positività al coronavirus, 38 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti cres ...

Firenze, 8 maggio 2020 - In Toscana sono 9.721 i casi di positività al coronavirus, 38 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti cres ...