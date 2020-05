Coronavirus, Bonomi (Confindustria) su La7: “Siamo molto delusi da misure del governo. Basta con interventi a pioggia, si tagli l’Irap” (Di venerdì 8 maggio 2020) “Siamo molto delusi dalle misure economiche del governo, perché è vero che le risorse sono state messe in campo, cioè 55 miliardi, ma gli effetti non arrivano. Abbiamo chiesto espressamente un taglio dell’Irap, perché bisogna fare qualcosa di urgente, veloce, semplice e che semplifichi. Fare una miriade di interventi a pioggia non serve a nulla“. Sono le parole pronunciate a “Piazzapulita” (La7) dal presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi. E aggiunge: “Nel primo decreto viene fatta la Cassa Integrazione in Deroga. Correttissimo, ma ricordo che doveva pagare lo Stato, che però non ha ancora pagato. La stanno anticipando tutte le imprese e sappiamo i loro problemi di liquidità. E’ una follia pensare di dover intervenire in questo modo, visto che il tempo è il nostro nemico e, in ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Carlo Bonomi : “La Fase 2 sta funzionando male”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Carlo Bonomi : “La Fase 2 sta funzionando male”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Carlo Bonomi : “Caotico susseguirsi di misure incerte e contraddittorie” (Di venerdì 8 maggio 2020) “Siamodalleeconomiche del, perché è vero che le risorse sono state messe in campo, cioè 55 miliardi, ma gli effetti non arrivano. Abbiamo chiesto espressamente un taglio dell’Irap, perché bisogna fare qualcosa di urgente, veloce, semplice e che semplifichi. Fare una miriade di interventi a pioggia non serve a nulla“. Sono le parole pronunciate a “Piazzapulita” (La7) dal presidente designato di, Carlo. E aggiunge: “Nel primo decreto viene fatta la Cassa Integrazione in Deroga. Correttissimo, ma ricordo che doveva pagare lo Stato, che però non ha ancora pagato. La stanno anticipando tutte le imprese e sappiamo i loro problemi di liquidità. E’ una follia pensare di dover intervenire in questo modo, visto che il tempo è il nostro nemico e, in ...

Agenzia_Ansa : Bonomi: 'Misure così non vanno, ora tagliare l'Irap' 'La fase 2 è partita molto male, non ci hanno ascoltato'… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Coronavirus, Bonomi: “La Fase 2 è partita molto male, il governo non ci ha ascoltato” - ilvocio : Il Presidente di Confindustria Bonomi durissimo con Conte e il governo per la gestione dell'emergenza Coronavirus.… - zazoomnews : LIVE Coronavirus Ultime notizie in DIRETTA: Carlo Bonomi: “La Fase 2 sta funzionando male” - #Coronavirus #Ultime… - cappelIaiomatto : Bonomi: 'Misure così non vanno, ora tagliare l'Irap' 'La fase 2 è partita molto male, non ci hanno ascoltato' Confi… -