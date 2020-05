Coronavirus, bollettino 8 maggio 2020: +2.747 guariti, +243 morti, +1.327 casi (Di venerdì 8 maggio 2020) Il bollettino pubblicato oggi dalla Protezione Civile sulla diffusione del Coronavirus in Italia conferma il trend positivo degli ultimi giorni, anche se nelle ultime 24 ore 1.327 persone sono risultate positive al COVID-19. Vediamo schematicamente i dati aggiornati all'8 maggio 2020 che potete approfondire nella tabella:• Attualmente positivi: 87.961 (-1.663) • Deceduti: 30.201 (+243) • Dimessi/guariti: 99.023 (+2.747) • Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.168 (-143) • Ricoverati con sintomi: 14.636 (-538) • In isolamento senza sintomi o con sintomi lievi: 72.157 (82% del totale) • Tamponi: 2.445.063 (+63.775) • Totale casi: 217.185 (+1.327) Vediamo ora nel dettaglio come sono distribuiti tra le Regioni gli attualmente positivi:- Lombardia 31.983 - Piemonte 14.107 - Emilia-Romagna 7.730 - Veneto 6.187 - Toscana 4.592 - Liguria 3.176 - Lazio ... Leggi su blogo Coronavirus a Reggio - 4 dimissioni nelle ultime 24 ore. Il bollettino del GOM

