Coronavirus: bimba malata di leucemia riabbraccia il padre dopo 2 mesi. Il momento toccante (Di venerdì 8 maggio 2020) dopo due mesi di attesa e un’auto-quarantena di due settimane, il padre di Mila ha potuto riabbracciarla. Si era allontanato da casa per il rischio di contagiare la figlia con il Covid-19 Della piccola Mila si è parlato in tutto il mondo, a causa della difficile battaglia che la piccola sta combattendo contro la leucemie … L'articolo Coronavirus: bimba malata di leucemia riabbraccia il padre dopo 2 mesi. Il momento toccante NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Coronavirus - dramma in Gran Bretagna : morta bimba di sole sei settimane - è la più piccola vittima al mondo

