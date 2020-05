Coronavirus, Ascierto: “Probabile che si possa tornare allo stadio nel 2021” (Di venerdì 8 maggio 2020) Il professor Paolo Ascierto, medico oncologo dell’Istituto Pascale, divenuto noto in questo periodo per una delle prime cure utilizzate per il Coronavirus, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli “I numeri in Campania stanno andando nel verso che ci auguravamo, mentre al Nord il declino procede in maniera più lenta: c’erano diversi casi importanti come numero, il virus circola molto più che da noi. Però non dobbiamo abbassare la guardia per non vanificare i sacrifici fatti, sarà cruciale verificare i numeri tra due-tre settimane perché saranno quelli dell’inizio di questa Fase 2. Sarà un momento fondamentale per capire se effettivamente c’è una riduzione del contagio”. L’8 giugno può riprendere il campionato? “Ci sono alcune considerazione: dovremmo vedere i numeri in ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - la cura Ascierto guarisce anche in Gran Bretagna : “Sta bene”

