Coronavirus | anche un uomo della Trattativa Stato-mafia vuole uscire | Nino Cinà chiede i

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 maggio 2020) C’èuntra i detenuti che voglionodal carcere a causa dell’emergenza. Si tratta di AntoCinà,di medicina e di Cosa nostra, medico personale di Totò Riina. Il suo nome è contenuto nell’elenco dei 456 detenuti che chiedono la scarcerazione per evitare di essere contagiati dalin carcere. Sono tutti reclusi al carcere duro, in regime di 41bis di Alta sicurezza. L’ex medico di Riina sta scontando un ergastolo, ed ècondannato in primo grado a 12 anni al processoper violenza o minaccia a un corpo politico dello. Attualmente è sotto processo in appello. A dare notiziarichiesta di scarcerazione è uno dei suoi legali, l’avvocato Giovanni Di Bendetto, che difende Cinà insieme con Federica ...