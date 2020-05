(Di venerdì 8 maggio 2020) di Gabriella Lax – L'vuole delle risposte dal. L'esecutivo dovrà prendere una posizione sul destino di tantiavvocati che hanno sostenuto le prove scritte dell'esame di abilitazione a dicembre 2019. Il destino degli scritti dell'esame del dicembre 2019avvocati, discriminati rispetto ad altre categorie, necessarie misure eccezionaliIl destino degli scritti dell'esame del dicembre 2019Torna su In tema diavvocati ed esame di abilitazione, il presidente nazionale avv. Antonio De Angelis e la coordinatrice della Consulta nazionale dei, Dottoressa Federica Airò Farulla, chiedono alle autorità competenti: misure certe per la modalità d'esame per il 2019 e quali saranno le modalità di svolgimento delle prove scritte di d...

Studio Cataldi

Le richieste in merito alle misure per la modalità d'esame per il 2019 e le modalità di svolgimento delle prove scritte di dicembre 2020 di Gabriella Lax - L'Aiga vuole delle risposte dal Governo. L'e ...“La cosa che mi tormenta è questa totale incertezza. Siamo in un limbo. Per le altre professioni la soluzione è stata trovata. Per noi, ancora, nessun segnale”. Mariangela ha 28 anni ed è una delle mi ...