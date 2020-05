Coronavirus a Reggio, 4 dimissioni nelle ultime 24 ore. Il bollettino del GOM (Di venerdì 8 maggio 2020) La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che in data odierna sono stati sottoposti allo screening per CoViD-19 225 soggetti. Nessuno è risultato positivo al test. I pazienti affetti da COVID-19 attualmente ricoverati in ospedale sono 14: 12 in degenza ordinaria e 2 in Terapia Intensiva. I pazienti deceduti sono 13 (altri tre decessi sono stati registrati al di fuori dell’Ospedale di Reggio Calabria). In virtù di 4 dimissioni effettuate nelle ultime ventiquattro ore, i pazienti dimessi perché guariti salgono a 55. Leggi anche: Coronavirus, solo 1 contagiato in tutta la Calabria. Il bollettino della Regione La Direzione Aziendale del G.O.M. continua a raccomandare a tutta la cittadinanza il rispetto delle misure di prevenzione del contagio col medesimo senso ... Leggi su citynow Coronavirus : a Reggio Calabria zero casi positivi su 354 tamponi effettuati

Coronavirus - Reggio Calabria riparte : tornano a popolarsi il Corso e il Lungomare - riaprono bar e locali [FOTO]

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Reggio Coronavirus: a Reggio Emilia e provincia 7 nuovi contagi e 4 morti Reggionline Fase 2 Reggio Emilia, riaprono i mercati ambulanti

Reggio Emilia, 8 maggio 2020 – Con una ordinanza emanata dal sindaco Luca Vecchi con l’assessore Mariafrancesca Sidoli, di concerto con le associazioni di categoria, si riaprono i mercati alimentari t ...

ENEA e Fratello Sole contro la povertà energetica

Inserire fra le misure post-emergenza COVID-19 interventi a sostegno dei soggetti più fragili e, in particolare, contro la povertà energetica, per ridurre i consumi, la spesa per le bollette e miglior ...

