Coronavirus | a Milano e Fiumicino si testa lo smart helmet per rilevare la temperatura

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 maggio 2020)è sostanzialmente un termoscanner indossabile in grado di misurare lacorporea di un individuo istantaneamente e fino a sette metri di distanza. Il risultato viene poi visualizzato in alta risoluzione tramite un sistema di realtà aumentata nella parte interna della visiera. I primi prototipi, realizzati dalla cinese KC Wearable, sono stati distribuiti in test ai carabinieri nelle stazioni della metro die presso l’aeroporto internazionale di Roma. Si tratta di una soluzione innovativa, che costituisce uno strumento di grande utilità nello scenario di questa complessa e delicata Fase 2 che, nelle intenzioni del Governo, dovrebbe accompagnare il Paese in una lenta ma sicura transizione verso una ritrovata normalità dopo i due mesi di lockdown integrale adottati per arginare la pandemia da. La speranza ...