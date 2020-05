Coronavirus, 36.000 morti nel Regno Unito. E l’economia americana perde 20 milioni di posti di lavoro (Di venerdì 8 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaSono 3.846.861 le persone contagiate da Coronavirus nel mondo, 269.584 i morti. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito con 1.256.972 casi, seguono Spagna (221.447) e Italia (215.858). Per numero di vittime è invece il Regno Unito il secondo Paese più colpito dopo gli Usa con 30.689 vittime, segue l’Italia (29.958), secondo i dati della Johns Hopkins University. Regno Unito Afp Regno UnitoSono oltre 36.000 i morti nel Regno Unito: a metterlo nero su bianco è l’agenzia Pa, sulla base di una nuova elaborazione dell’Ons, ovvero l’Istat inglese. Nel conteggio sono stati inseriti anche i 3.417 decessi – negli ospedali del Regno Unito il 25 aprile e il 7 maggio – la cui causa era stata definita dubbia e che, invece, è stata accertata dopo la morte. In ... Leggi su open.online LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : un nuovo calcolo porta a ben 36.000 decessi in Gran Bretagna

Coronavirus - in Toscana superati i 4000 guariti. Ventisei i nuovi casi - 16 i decessi

