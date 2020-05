Coronavirus | 200 tamponi e nessun nuovo contagio Il bollettino dell' ASP

Leggi su citynow

(Di venerdì 8 maggio 2020) La Direzione Sanitaria'ASP di Reggio Calabria comunica che oggi 8 maggio 2020, sul Territorio Provinciale, sono stati sottoposti allo screening per "COVID19" 200 nuovi soggetti. Gli esami diagnostici, eseguiti presso il Laboratorio del Polo Sanitario Ex-INAM di via Willermin di Reggio Calabria, non hanno evidenziato nuovi soggetti positivi. Leggi anche:a Reggio, 4 dimissioni nelle ultime 24 ore. Ildel GOM I pazienti in "Assistenza Sanitaria Domiciliare" sono 124, con monitoraggio quotidianoe loro condizioni da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica'ASP-RC in collaborazione con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta. I soggetti posti in "Quarantena Domiciliare" sono in totale 1848, gran parte dei quali provenienti da fuori regione. Leggi anche:, solo 1 contagiato in ...