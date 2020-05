Coppola (Aci Napoli): Mercato auto, dati disastrosi. Urgono incentivi (Di venerdì 8 maggio 2020) Crolla il Mercato automobilistico in Campania. L’emergenza Coronavirus ha letteralmente messo in ginocchio il settore che ad aprile ha segnato flessioni record del 97% sia per il nuovo che per l’usato. Secondo gli ultimi dati del bollettino statistico dell’Aci, autoTrend, in Campania lo scorso mese sono stati registrati al PRA appena 683 passaggi di proprietà al netto delle minivolture (cioè i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), pari ad una flessione del 97,1% rispetto ad aprile 2019. Le province dove si è rilevata la maggiore contrazione delle compravendite sono state Caserta (-98,5% per un totale di 60 passaggi di proprietà) e Napoli (-98,3% pari ad un totale di 206 cambi di proprietà). Altrettanto negativo è l’andamento del nuovo. In Campania, infatti, lo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 maggio 2020) Crolla ilmobilistico in Campania. L’emergenza Coronavirus ha letteralmente messo in ginocchio il settore che ad aprile ha segnato flessioni record del 97% sia per il nuovo che per l’usato. Secondo gli ultimidel bollettino statistico dell’Aci,Trend, in Campania lo scorso mese sono stati registrati al PRA appena 683 passaggi di proprietà al netto delle minivolture (cioè i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), pari ad una flessione del 97,1% rispetto ad aprile 2019. Le province dove si è rilevata la maggiore contrazione delle compravendite sono state Caserta (-98,5% per un totale di 60 passaggi di proprietà) e(-98,3% pari ad un totale di 206 cambi di proprietà). Altrettanto negativo è l’andamento del nuovo. In Campania, infatti, lo ...

petrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Mercato automobilistico, a Napoli e in Campania dati disastrosi, Coppola (ACI): 'Urgono incentivi' - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: NEWS - Mercato automobilistico, a Napoli e in Campania dati disastrosi, Coppola (ACI): 'Urgono incentivi' https://t.co… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: NEWS - Mercato automobilistico, a Napoli e in Campania dati disastrosi, Coppola (ACI): 'Urgono incentivi' https://t.co… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: NEWS - Mercato automobilistico, a Napoli e in Campania dati disastrosi, Coppola (ACI): 'Urgono incentivi' https://t.co… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: NEWS - Mercato automobilistico, a Napoli e in Campania dati disastrosi, Coppola (ACI): 'Urgono incentivi' https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppola Aci Coppola (Aci Napoli): Mercato auto, dati disastrosi. Urgono incentivi Il Denaro Fase 2, ambulanti in piazza a Napoli con una bara di cartone

Crolla il mercato automobilistico in Campania. L'emergenza Coronavirus ha letteralmente messo in ginocchio il settore che ad aprile ha segnato flessioni record del ...

Coppola (Aci Napoli): Mercato auto, dati disastrosi. Urgono incentivi

Crolla il mercato automobilistico in Campania. L’emergenza Coronavirus ha letteralmente messo in ginocchio il settore che ad aprile ha segnato flessioni record del 97% sia per il nuovo che per l’usato ...

Crolla il mercato automobilistico in Campania. L'emergenza Coronavirus ha letteralmente messo in ginocchio il settore che ad aprile ha segnato flessioni record del ...Crolla il mercato automobilistico in Campania. L’emergenza Coronavirus ha letteralmente messo in ginocchio il settore che ad aprile ha segnato flessioni record del 97% sia per il nuovo che per l’usato ...