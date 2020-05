Coopael | garantiti 5mila pasti a dimicilio | moltiplicate le richieste

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 maggio 2020) Roma – I servizi gestiti in questo periodo diventano un Osservatorio speciale sulla situazione socio economica e sullo stato dell’emergenza sociale a Roma. La Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro Onlus () non solo non ha fermato il suo lavoro di supporto e sostegno alle fasce deboli della popolazione attraverso la sua rete capillare di servizi, ma ha visto raddoppiare la richiesta di aiuto, nel corso dell’emergenza covid 19, a Roma. Questo quanto emerso questa mattina ai microfoni radiofonici di Rid 96.8 in un’inchiesta rivolta a quelle realtà sociali che non si sono fermate durante il coronavirus ponendo, anzi, ancora di più attenzione alle fasce più fragili della popolazione che spesso ci dimentichiamo e invece sono molto presenti in città. Fra le realtà sociali attive su Roma vi è sicuramente lache, ...