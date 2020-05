Contro l’economia voodoo del libero mercato: come riformare il capitalismo secondo Stiglitz (Di venerdì 8 maggio 2020) Venticinque anni dopo il suo coinvolgimento nell’amministrazione Clinton, il premio Nobel Joseph Stiglitz si ritrova a pensare: come siamo arrivati fin qui, dove stiamo andando e cosa possiamo fare per cambiare corso, e non soltanto in America? E lo fa nel suo recentissimo libro (uscito nella collana “Passaggi” per Einaudi) Popolo potere e profitti. Un capitalismo progressista in un’epoca di malcontento. Malcontento che la grande crisi del Coronavirus ha ulteriormente aggravato rendendo gli argomenti di Stiglitz particolarmente attuali, volti come sono a orientare una riforma plausibile del capitalismo di segno ormai ultraliberista come si è venuto concretizzando negli ultimi decenni.Ecco allora che l’intento principale indicato nel libro è quello di sfruttare sì i benefici del mercato ma nello stesso tempo di domare i suoi eccessi, ... Leggi su huffingtonpost Lamorgese “Attenzione contro rischi inquinamento dell’economia legale”

Coronavirus - 4.350 morti nel mondo. L’Austria reintroduce i controlli al confine con l’Ue. Il Regno Unito annuncia pacchetto da 30 miliardi per sostenere l’economia. In Spagna superati i 2mila casi : i morti sono 47 (Di venerdì 8 maggio 2020) Venticinque anni dopo il suo coinvolgimento nell’amministrazione Clinton, il premio Nobel Joseph Stiglitz si ritrova a pensare:siamo arrivati fin qui, dove stiamo andando e cosa possiamo fare per cambiare corso, e non soltanto in America? E lo fa nel suo recentissimo libro (uscito nella collana “Passaggi” per Einaudi) Popolo potere e profitti. Unprogressista in un’epoca di malcontento. Malcontento che la grande crisi del Coronavirus ha ulteriormente aggravato rendendo gli argomenti di Stiglitz particolarmente attuali, voltisono a orientare una riforma plausibile deldi segno ormai ultraliberistasi è venuto concretizzando negli ultimi decenni.Ecco allora che l’intento principale indicato nel libro è quello di sfruttare sì i benefici delma nello stesso tempo di domare i suoi eccessi, ...

Agenzia_Italia : L'attacco di #Trump alla Cina scuote Wall Street. - Chiaracormano : RT @HuffPostItalia: Contro l’economia voodoo del libero mercato: come riformare il capitalismo secondo Stiglitz - HuffPostItalia : Contro l’economia voodoo del libero mercato: come riformare il capitalismo secondo Stiglitz - CorridoniLuis : RT @LadyMor35799775: Cig in deroga, Regioni contro l'Inps: 'I ritardi non dipendono da noi' - SovieticoIl : Autorizzazioni per sieri, marchietti CE che non sono perfetti, certificazioni di qualità che non sono conformi alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Contro l’economia Ristrutturazioni, l’eco-bonus per la casa sale al 110% Corriere della Sera