Consumi | Facile it | “Gli italiani riscoprono i negozi sotto casa”

(Di venerdì 8 maggio 2020) (Teleborsa) – La clausura forzata imposta dal lockdown ha cambiato le abitudini di consumo e di acquisto del 19,7% degli. Oltre 8,6 milioni di persone, in questi mesi, hanno riscoperto i piccolicasa, preferendo le botteghe di quartiere alle grandi catene. È quanto emerge da un‘indagine commissionata da.it all’istituto di ricerca mUp Research in collaborazione con Norstat. A scegliere icasa anziché spostarsi verso centri commerciali o grandi supermercati – si legge nel rapporto – sono stati soprattutto i residenti nei grandi comuni (23,6% fra chi vive nelle città con oltre 250mila abitanti), i rispondenti del Sud e delle Isole (24%) e quelli con età compresa tra i 55 e i 64 anni (24,3%). Nello specifico, quasi 1 rispondente su 5 (18,3%), pari a più di 8 milioni di individui, ha ...

Milano, 8 mag. (askanews) - "Non si ceda a facili appetiti". Così Nicola Di Marco, consigliere del M5S in Lombardia, interviene sulla realizzazione di uno stabilimento della San Carlo, il colosso dell ...