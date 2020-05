Confsal al confronto con Conte, Catalfo e Gualtieri: la sfida, conciliare ripresa economica e sicurezza (Di venerdì 8 maggio 2020) Nel corso di un lungo e approfondito confronto, il Segretario Generale della Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, ha discusso con il Premier Conte e con i Ministri Gualtieri e Catalfo le misure necessarie ad affrontare la grande sfida di conciliare la ripresa e la crescita economica con la sicurezza e la salute dei lavoratori! Nel prendere atto delle misure illustrate dal Governo, Margiotta ha posto sul tavolo un insieme di proposte riguardanti questioni fondamentali, tra cui: - nuovo Protocollo di sicurezza anti-contagio, tenendo conto delle specificità di Sanità, Scuola, Funzioni Centrali e Funzioni Locali; - obbligo di protocolli anche nei comparti dove operano i lavoratori in divisa (Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico); - adozione nelle aziende private del Protocollo anti-contagio targato Confsal, unitamente al Progetto attuativo “Covid-Impresa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 maggio 2020) Nel corso di un lungo e approfondito, il Segretario Generale della, Angelo Raffaele Margiotta, ha discusso con il Premiere con i Ministrile misure necessarie ad affrontare la grandedilae la crescita economica con la sicurezza e la salute dei lavoratori! Nel prendere atto delle misure illustrate dal Governo, Margiotta ha posto sul tavolo un insieme di proposte riguardanti questioni fondamentali, tra cui: - nuovo Protocollo di sicurezza anti-contagio, tenendo conto delle specificità di Sanità, Scuola, Funzioni Centrali e Funzioni Locali; - obbligo di protocolli anche nei comparti dove operano i lavoratori in divisa (Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico); - adozione nelle aziende private del Protocollo anti-contagio targato, unitamente al Progetto attuativo “Covid-Impresa ...

reporterogero : RT @Confsalnet: ?? Come affrontare la sfida di conciliare ripresa economica e sicurezza? Una sintesi del recente confronto tra il segretario… - Confsalnet : ?? Come affrontare la sfida di conciliare ripresa economica e sicurezza? Una sintesi del recente confronto tra il se… - FAST_Abruzzo : RT @Confsalnet: In una lettera inviata all'Autorità di garanzia sugli scioperi, la #Confsal ha fatto appello al ruolo ed allo spirito di se… - FASTTASCONFSAL : RT @Confsalnet: In una lettera inviata all'Autorità di garanzia sugli scioperi, la #Confsal ha fatto appello al ruolo ed allo spirito di se… - RobyDim : RT @Confsalnet: In una lettera inviata all'Autorità di garanzia sugli scioperi, la #Confsal ha fatto appello al ruolo ed allo spirito di se… -

Ultime Notizie dalla rete : Confsal confronto Rientro e distanziamento, assunzioni diretta per chi ha 36 mesi, più docenti ad infanzia e primaria: il diktat sindacale La Tecnica della Scuola La ricetta di Gambardella: «Ripartire rilanciando i consumi»

IN queste ore i principali osservatori economici nazionali e internazionali snocciolano i dati sugli effetti economici della pandemia. Produzione e consumi in picchiata un po’ ovunque e un intervento ...

"Bus al limite della capienza, passeggeri a piedi"

Fase due, allarme dei sindacati: "Ctt prenda provvedimenti, già successo che i pullman fossero alla capienza massima consentita. Servono più corse" PONTEDERA — I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Ui ...

IN queste ore i principali osservatori economici nazionali e internazionali snocciolano i dati sugli effetti economici della pandemia. Produzione e consumi in picchiata un po’ ovunque e un intervento ...Fase due, allarme dei sindacati: "Ctt prenda provvedimenti, già successo che i pullman fossero alla capienza massima consentita. Servono più corse" PONTEDERA — I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Ui ...