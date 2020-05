Confindustria, Bonomi, “Fase 2 sta funzionando molto male” (Di venerdì 8 maggio 2020) Il presidente designato di Confindustria Bonomi sulla fase 2: “Sta funzionando male, molto male, ma lo sapevamo purtroppo”. Ospite a Piazza Pulita, in onda su La7, il presidente designato di Confindustria Carlo Bonomi ha parlato della fase 2 rinnovando le critiche che già nelle scorse settimane aveva mosso al governo. Bonomi (Confindustria) sulla fase 2: “Sta funzionando molto male” Nel corso del suo intervento Bonomi ha parlato della fase 2 della gestione dell’emergenza coronavirus criticando le decisioni del governo e le misure messe in atto dall’esecutivo. “L’inizio della Fase 2 sta funzionando male, molto male …. Ma lo sapevamo purtroppo, noi da cinque settimane stavamo chiedendo il metodo ma non ci hanno ascoltato. Oggi lo abbiamo affrontato così: il 4 maggio abbiamo riaperto assumendoci tutte le ... Leggi su newsmondo Coronavirus - Bonomi (Confindustria) su La7 : “Siamo molto delusi da misure del governo. Basta con interventi a pioggia - si tagli l’Irap”

