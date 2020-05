Condizionatori portatili | cosa sono e come scegliere il modello giusto

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 8 maggio 2020) Per molti anni, la soluzione più popolare per combattere il caldo nelle estati afose e calde è stato il ventilatore. Recentemente, sempre più persone scelgono di acquistare un condizionatore invece che un ventilatore. Si tratta di una scelta che comporta numerosi vantaggi, tra cui quelli di poter godere di una temperatura fresca, stabile e senza le classiche correnti d’aria generate dal ventilatore. D’altra parte, i classicipresentano anche alcuni svantaggi: per installarli è necessaria la supervisione di tecnici qualificati e, inoltre, prevedono l’applicazione di unità esterne che posrisultare anche molto costose e di difficile installazione in certi contesti (per esempio in condominio). Probabilmente, ti starai chiedendo se esiste un’alternativa al condizionatore classico che possieda tutti i punti ...