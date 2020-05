Concorso esterno a Cosa Nostra, l’ex deputato regionale siciliano Pippo Nicotra condannato a 7 anni e 4 mesi: “Legato al clan Santapaola” (Di venerdì 8 maggio 2020) Una scalata imprenditoriale e politica. Archiviata, per ora, con una condanna a 7 anni e 4 mesi per Concorso esterno in associazione mafiosa. La sentenza nei confronti dell’ex deputato regionale siciliano e re dei supermercati del Catanese Pippo Nicotra è stata pronunciata dopo il rito abbreviato e quindi con lo sconto di un terzo della pena. E’ il primo capitolo del processo nato dal blitz che, a ottobre 2018, portò in galera 18 persone, molte delle quali legate al gruppo Santapaola attivo ad Aci Catena, di cui Nicotra è stato sindaco per due volte. Nel corso della sua lunga carriera politica – è stato deputato regionale per 4 legislature – è passato dal Nuovo Psi all’Mpa di Raffaele Lombardo, per poi spostarsi nel Pdl, nell’Udc, nel Megafono di Lino Leanza e finire con l’approdo nel Pd targato Matteo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 maggio 2020) Una scalata imprenditoriale e politica. Archiviata, per ora, con una condanna a 7 anni e 4 mesi perin associazione mafiosa. La sentenza nei confronti dell’exe re dei supermercati del Cataneseè stata pronunciata dopo il rito abbreviato e quindi con lo sconto di un terzo della pena. E’ il primo capitolo del processo nato dal blitz che, a ottobre 2018, portò in galera 18 persone, molte delle quali legate al gruppo Santapaola attivo ad Aci Catena, di cuiè stato sindaco per due volte. Nel corso della sua lunga carriera politica – è statoper 4 legislature – è passato dal Nuovo Psi all’Mpa di Raffaele Lombardo, per poi spostarsi nel Pdl, nell’Udc, nel Megafono di Lino Leanza e finire con l’approdo nel Pd targato Matteo ...

