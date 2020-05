“Con le autopsie abbiamo scoperto come uccide il coronavirus”. Ma il governo le sconsigliava (Di venerdì 8 maggio 2020) Bergamo, 8 mag – All’inizio la tesi più accreditata riguardo la causa di morte per coronavirus era quella dell’infezione polmonare. Ci sono volute le autopsie, intraprese solo recentemente, per arrivare alla scoperta che in realtà una fetta consistente dei decessi è dovuta all’insorgenza di trombi. Ed è proprio questo l’oggetto, di uno studio dei medici dell‘ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo, pubblicato su MedRxiv e in attesa di pubblicazione su The Lancet. Del resto era stato il proprio il governo a imporre l’alt alle autopsie, unico strumento per risalire alla causa del decesso e quindi decidere come procedere con la cura di chi era ancora in vita. Si brancolava quindi nel buio. Lo ricorda bene Andrea Gianatti, direttore del dipartimento di Medicina di laboratorio e Anatomia patologica del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 8 maggio 2020) Bergamo, 8 mag – All’inizio la tesi più accreditata riguardo la causa di morte per coronavirus era quella dell’infezione polmonare. Ci sono volute le, intraprese solo recentemente, per arrivare alla scoperta che in realtà una fetta consistente dei decessi è dovuta all’insorgenza di trombi. Ed è proprio questo l’oggetto, di uno studio dei medici dell‘ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo, pubblicato su MedRxiv e in attesa di pubblicazione su The Lancet. Del resto era stato il proprio ila imporre l’alt alle, unico strumento per risalire alla causa del decesso e quindi decidereprocedere con la cura di chi era ancora in vita. Si brancolava quindi nel buio. Lo ricorda bene Andrea Gianatti, direttore del dipartimento di Medicina di laboratorio e Anatomia patologica del ...

babyspettri : RT @giulianol: Un giorno qualcuno dei gestori della crisi dovrà spiegare perché avevano raccomandato ai medici di Bergamo di NON fare autop… - RicBattaglia : RT @giulianol: Un giorno qualcuno dei gestori della crisi dovrà spiegare perché avevano raccomandato ai medici di Bergamo di NON fare autop… - FerranteGonzaga : RT @giulianol: Un giorno qualcuno dei gestori della crisi dovrà spiegare perché avevano raccomandato ai medici di Bergamo di NON fare autop… - fabius10scudi : RT @giulianol: Un giorno qualcuno dei gestori della crisi dovrà spiegare perché avevano raccomandato ai medici di Bergamo di NON fare autop… - lucabattanta : RT @giulianol: Un giorno qualcuno dei gestori della crisi dovrà spiegare perché avevano raccomandato ai medici di Bergamo di NON fare autop… -