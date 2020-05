Comune | in ville e parchi lavori e sfalcio erba

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 maggio 2020) Roma – L’Assessorato alle Politiche del Verde e il Dipartimento Ambiente stanno lavorando senza sosta agli sfalci diin tutti i Municipi anche con il supporto delle ditte, bloccate durante i due mesi di emergenza sanitaria a causa del Covid-19 che hanno rallentato anche il nostro Servizio Giardini. Per tutelare la salute degli operatori dipartimentali sono stati organizzati turni su orari diversi a personale ridotto, garantendo le distanze anche nell’uso degli automezzi. Lo fa sapere in una nota ildi Roma. Nella giornata di ieri, terminato lodel Gianicolo, il Servizio Giardini ha iniziato il Parco del Colle Oppio dove si sta lavorando in queste ore. Prossimo giardino in programma Castel Sant’Angelo (Municipio I). Giardinieri al lavoro anche nel Municipio II dove stanno completando gli sfalci al Villaggio Olimpico, a Villa Ada, ...