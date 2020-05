Come sarà l’esame di Maturità 2020. Le date, i crediti, l’orale e il voto finale: tutto quello che c’è da sapere (Di venerdì 8 maggio 2020) Maturità 2020, l’esame ai tempi del coronavirus, tutto quello che c’è da sapere. Le date, i crediti, il criterio di valutazione e la prova da sostenere. Ha preso forma l’esame di Maturità 2020, fortemente segnato e condizionato dall’emergenza coronavirus. Sono stati sciolti gli ultimi nodi sul criterio di valutazione e sulle prove, quindi, salvo clamorosi colpi di scena che ovviamente nessuno si augura ma che di questi tempi non possono essere esclusi, il copione dell’esame di Stato è scritto. L’ammissione all’esame di Maturità Come confermato già nelle scorse settimane, tutti i maturandi saranno ammessi all’esame di Stato. L’ammissione non comporta necessariamente la promozione, Come hanno fatto sapere dal Ministero. Inoltre non si tratta di un vero e proprio liberi tutti. In media, ... Leggi su newsmondo Maturità e terza media - gli esami 2020 prendono (quasi) definitivamente forma : come saranno

