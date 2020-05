Clima: entro 2100 possibili eventi estremi legati a nuovo El Nino per riscaldamento dell’Oceano Indiano (Di venerdì 8 maggio 2020) entro il 2100, potrebbero verificarsi eventi Climatici estremi, come inondazioni, tempeste e siccita’, associati a un nuovo tipo di El Nino nell’Oceano Indiano. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances e condotto dai ricercatori dell’Universita’ del Texas a Austin. I ricercatori hanno ipotizzato condizioni Climatiche estreme, paragonandole a quelle conseguente al fenomeno El Nino che provoca un forte riscaldamento delle acque dell’Oceano Pacifico Centro-Meridionale e Orientale nei mesi di dicembre e gennaio in media ogni cinque anni, con un periodo statisticamente variabile fra i due e i sette anni. “Secondo le simulazioni effettuate al computer questi eventi estremi potrebbero verificarsi in tutto il mondo entro il 2100, ma se le tendenze attuali dovessero proseguire con questo ritmo e se non troviamo una ... Leggi su meteoweb.eu Clima : si rischia un aumento di 1 metro del livello del mare entro il 2100

