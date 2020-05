Cisl: esercizi commerciali, bene nuovi orari (Di venerdì 8 maggio 2020) Roma – “bene l’ordinanza sindacale che disciplina gli orari commerciali nella nostra citta’ per il momento dal 18 maggio al 21 giugno. Le fasce orarie di apertura, volte ad evitare le ore di punta, consentiranno un piu’ razionale utilizzo dei mezzi pubblici, che con l’applicazione delle norme anticovid hanno ridotto da lunedi’ scorso la capienza del 50 per cento”. Cosi’, in una nota, Carlo Costantini e Stefano Diociauti rispettivamente segretari generali della Cisl Roma Capitale Rieti e della Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti. “Il proficuo confronto- spiega la Cisl- con l’assessore Cafarotti ci ha consentito di ripristinare l’orario di chiusura domenicale alle 15.00, un segnale importante per le migliaia di lavoratrici e lavoratori della grande distribuzione organizzata che da oltre 2 mesi sono in prima linea con ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 8 maggio 2020) Roma – “l’ordinanza sindacale che disciplina glinella nostra citta’ per il momento dal 18 maggio al 21 giugno. Le fascee di apertura, volte ad evitare le ore di punta, consentiranno un piu’ razionale utilizzo dei mezzi pubblici, che con l’applicazione delle norme anticovid hanno ridotto da lunedi’ scorso la capienza del 50 per cento”. Cosi’, in una nota, Carlo Costantini e Stefano Diociauti rispettivamente segretari generali dellaRoma Capitale Rieti e della FisascatRoma Capitale e Rieti. “Il proficuo confronto- spiega la- con l’assessore Cafarotti ci ha consentito di ripristinare l’o di chiusura domenicale alle 15.00, un segnale importante per le migliaia di lavoratrici e lavoratori della grande distribuzione organizzata che da oltre 2 mesi sono in prima linea con ...

CgilBologna : RT @FilcamsER: @FilcamsER, FISASCAT CISL ER e @UILTuCS_ER hanno scritto una lettera al Presidente Bonaccini per deliberare la chiusura di t… - CGILModena : RT @FilcamsER: @FilcamsER, FISASCAT CISL ER e @UILTuCS_ER hanno scritto una lettera al Presidente Bonaccini per deliberare la chiusura di t… - FilcamsER : @FilcamsER, FISASCAT CISL ER e @UILTuCS_ER hanno scritto una lettera al Presidente Bonaccini per deliberare la chiu… -

Ultime Notizie dalla rete : Cisl esercizi Cisl: esercizi commerciali, bene nuovi orari - RomaDailyNews RomaDailyNews Disabilità, sindacati: “Ripartono nel Lazio i centri diurni e l’assistenza semiresidenziale”

“Emanata oggi (8 maggio 2020) la delibera della Regione Lazio che definisce il Piano territoriale per la riattivazione delle attività socioassistenziali nei centri diurni e nelle strutture semiresiden ...

Puglia, dal 18 maggio riaprono parrucchieri e centri estetici: ecco l’ordinanza

Lo ha deciso il governatore pugliese al termine di un incontro con le rappresentanze di categoria. Ecco le prescrizioni che consentiranno alle attività di riaprire A partire dal 18 maggio riaprono i b ...

“Emanata oggi (8 maggio 2020) la delibera della Regione Lazio che definisce il Piano territoriale per la riattivazione delle attività socioassistenziali nei centri diurni e nelle strutture semiresiden ...Lo ha deciso il governatore pugliese al termine di un incontro con le rappresentanze di categoria. Ecco le prescrizioni che consentiranno alle attività di riaprire A partire dal 18 maggio riaprono i b ...