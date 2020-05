Cina: nave cargo elettrica collaudata nello Yangtze (Di venerdì 8 maggio 2020) (Teleborsa) – nave da carico elettrica collaudata in Cina. Si tratta di una Unità sperimentale di produzione nazionale con una capacità di carico di 1.000 tonnellate. La “prova” è avvenuta su di un tratto del fiume Yangtze, a Changzhou, nella provincia di Jiangsu, nella Cina orientale. Secondo la filiale del Jiangsu della Rete di Stato – che ha partecipato alla progettazione – la nave, alimentata da una batteria al litio e da un supercapacitore (o ultracapacitore, ovvero un supercondensatore in grado di immagazzinare due diverse fonti di energia, n.d.r.). La batteria ha una capacità di 1.458 kWh, equivalente a quella di 40 auto elettriche. Li Yaohong, il Direttore marketing della compagnia, ha rivelato che l’imbarcazione battezzata “Zhongtiandianyun 001” può percorrere 50 chilometri, dopo una ricarica ... Leggi su quifinanza Coronavirus - vertice Ue a 5 (con Conte) prima del Consiglio europeo : segnale di disgelo con l’Olanda. Il Missouri fa causa alla Cina. Due italiani positivi sulla nave Costa Atlantica in Giappone

Coronavirus - il Missouri fa causa alla Cina. Due italiani positivi sulla nave Costa Atlantica in Giappone

Coronavirus – Missouri fa causa alla Cina : “Ha mentito sul pericolo e sulla natura di Covid”. E’ il primo Stato ad agire contro Pechino. Giappone - due italiani positivi sulla nave Costa Atlantica (Di venerdì 8 maggio 2020) (Teleborsa) –da caricoin. Si tratta di una Unità sperimentale di produzione nazionale con una capacità di carico di 1.000 tonnellate. La “prova” è avvenuta su di un tratto del fiume, a Changzhou, nella provincia di Jiangsu, nellaorientale. Secondo la filiale del Jiangsu della Rete di Stato – che ha partecipato alla progettazione – la, alimentata da una batteria al litio e da un supercapacitore (o ultracapacitore, ovvero un supercondensatore in grado di immagazzinare due diverse fonti di energia, n.d.r.). La batteria ha una capacità di 1.458 kWh, equivalente a quella di 40 auto elettriche. Li Yaohong, il Direttore marketing della compagnia, ha rivelato che l’imbarcazione battezzata “Zhongtiandianyun 001” può percorrere 50 chilometri, dopo una ricarica ...

meditelegraph : La Cina collauda nave da carico elettrica a #Changzhou - The Medi Telegraph - FuocoCinaIT : A bordo del razzo vettore Lunga Marcia-5B lanciato con successo per la prima volta il 5 maggio è stata caricata la… - chinellatoleo : @Maersk avvia servizio settimanale 'Intercontinental Rail' treno-nave da Cina a Turchia. Via @TrasportoEuropa - PolimericaNews : RT @TrasportoEuropa: Maersk avvia #trasporto #container bimodale #treno #nave dalla Cina all’Europa attraverso la #Turchia con treno tra X… - Ca_Lato : RT @TrasportoEuropa: Maersk avvia #trasporto #container bimodale #treno #nave dalla Cina all’Europa attraverso la #Turchia con treno tra X… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina nave Cina: nave cargo elettrica collaudata nello Yangtze - Dalla Cina Agenzia ANSA Cina: nave cargo elettrica collaudata nello Yangtze

(Teleborsa) - Nave da carico elettrica collaudata in Cina. Si tratta di una Unità sperimentale di produzione nazionale con una capacità di carico di 1.000 tonnellate. La "prova" è avvenuta su di un tr ...

FOTO. La Russia invia 150 veicoli corazzati in Siria

Il 12 aprile scorso, la Federazione Russa ha inviato una grande quantità di equipaggiamento militare in Siria, inclusi carri armati e altri veicoli blindati. Secondo l'osservatore marittimo Yoruk Isik ...

(Teleborsa) - Nave da carico elettrica collaudata in Cina. Si tratta di una Unità sperimentale di produzione nazionale con una capacità di carico di 1.000 tonnellate. La "prova" è avvenuta su di un tr ...Il 12 aprile scorso, la Federazione Russa ha inviato una grande quantità di equipaggiamento militare in Siria, inclusi carri armati e altri veicoli blindati. Secondo l'osservatore marittimo Yoruk Isik ...