Ciclismo su pista | Jonathan Milan | “L’inseguimento a squadre ha ancora margini di

(Di venerdì 8 maggio 2020) Durante gli ultimi Mondiali sudi Berlino, l’Italia ha trovato una perla per il suo futuro:. Il giovane friulano, classe 2000, e portacolori del Cycling Team Friuli, è senza ombra di dubbio la scoperta più bella e pura per il movimento sudella Nazionale azzurra degli ultimi tempi. Un nuovo supporto fondamentale per il quartetto tricolore dell’Inseguimento a, con cui ha conquistato la medaglia di bronzo nella rassegna iridata tedesca, ma anche un possibile erede di Filippo Ganna nella prova individuale, dopo il sorprendente quarto posto di Berlino.cresce e migliora a vista d’occhio, ha la testa e la giusta fermezza che servono per maturare passo dopo passo. Come hai affrontato gli allenamenti casalinghi durante la quarantena? “In questo periodo mi sono attenuto a quelle che erano le disposizioni e ...

"Non ho rimpianti per aver scelto la bici ma se non l'avessi fatto avrei provato con le moto. Ho una grande passione per i motori, da piccolino avevo una minimoto e alle volte andavo in pista, non ero ...