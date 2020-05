Ciclismo, Elia Viviani: “Farò il possibile per essere presente al Giro d’Italia” (Di venerdì 8 maggio 2020) Da qualche giorno l’UCI ha ufficializzato il nuovo calendario del 2020, ovviamente stravolto rispetto alla versione originale, e i corridori cominciano a ragionare sulle scelte da fare. Il programma notevolmente più compresso rispetto alle scorse stagioni li obbligherà a prendere decisioni non facili, dal momento che le sovrapposizioni sono davvero tante e ci sono numerose variabili da tenere in considerazione. Elia Viviani sembra però avere le idee chiare: nonostante la contemporaneità con alcune corse di suo gradimento, il veronese non ha intenzione di mancare all’appuntamento con il Giro d’Italia 2020, sia per ragioni strettamente sportive (nel percorso ci sono diverse tappe adatte ai velocisti) sia per una questione di cuore, dal momento che la Corsa Rosa quest’anno si presenta come il simbolo della rinascita dell’intero ... Leggi su oasport Ciclismo - Elia Viviani : “Penso che sia venuto il momento di ricominciare”

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Elia Ciclismo, Elia Viviani: “Farò il possibile per essere presente al Giro d’Italia” OA Sport Viviani, la vie en rose: faccio il Giro, non la Roubaix

La scelta del re dello sprint: «Preferisco una corsa tutta italiana: e non mi farò mancare il Tour e la Milano-Sanremo» MILANO Classiche del nord o grandi giri? Più che una scelta un dilemma amletico ...

Viviani: Giro o Roubaix? Scelgo il Rosa

ROMA. Classiche del nord o grandi giri? Più che una scelta un dilemma amletico per tutti: specialisti, scalatori, passisti e sprinter. Da ieri tutti insieme sfogliano la margherita nel tentativo di in ...

