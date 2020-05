Ciclismo | assegnate le Wild Card della Vuelta a España 2020 | Burgos – BH e Caja Rural si

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 maggio 2020) Anche laa España ha annunciato i nomi delle tre squadre a cui sono stateleper poter partecipare alla settantacinquesima edizionegrande corsa a tappe iberica. Oltre alla francese Total Direct Energie, già sicura del posto garantitole in quanto miglior formazione Professional dell’UCI World Ranking 2019, si sono inevitabilmente aggiunte due squadre di casa, ossia la-BH e la. Queste tre formazioni dell’UCI Pro Teams andranno a sommarsi ai diciannove team appartenenti al World Tour, per un totale di ventidue squadre al via martedì 20 ottobre da Irùn per la prima frazione, che si concluderà domenica 8 novembre a Madrid. Qui di seguito potrete trovare l’elenco completo delle formazioni che si giocheranno le diciotto tappe del grande giro spagnolo. I TEAM ...