Ciclismo | Alejandro Valverde sceglie Tour de France e Vuelta | “Con tutte queste corse sto

(Di venerdì 8 maggio 2020)lo scorso 25 aprile ha spento quaranta candeline ma non sembra sentire minimamente il peso degli anni che passano: lo spirito è infatti quello di un ragazzino e il nuovo calendario didel 2020 gli ha subito suscitato grande entusiasmo, tant’è che ha immediatamente stilato il proprio programma personale. Nessuna grossa sorpresa per le scelte del leader della Movistar, che ha preso le proprie decisioni sulla base dei tradizionali obiettivi di ogni anno e delle proprie caratteristiche tecniche. Per quanto riguarda i Grandi Giri,parteciperà adea España, mentre l’altro grande obiettivo sono i Mondiali di Aigle-Martigny. Sicura anche la presenza dello spagnolo a Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi. Il debutto dovrebbe avvenire già il 1 agosto con la prima corsa in calendario, le ...

