Chiarimento nella maggioranza. Si sblocca il decreto maggio. Verso l’intesa sulle regolarizzazioni dei migranti. Entro lunedì il via libera alla manovra da 55 miliardi (Di venerdì 8 maggio 2020) Entro il fine settimana o al massimo lunedì il governo punta a portare a casa il dl maggio. Si lavora all’interno della maggioranza per trovare la quadra sui tanti capitoli della maxi-manovra da 55 miliardi che continuano a dividere. Dal nodo degli aiuti alle imprese ai fondi per le famiglie, dalla regolarizzazione dei lavoratori in nero al Rem, molti sono i punti da definire, da limare, da smussare. Un’operazione di sintesi alla quale è inevitabilmente chiamato il premier Giuseppe Conte. Un’intervista a La Stampa del dem Andrea Orlando accende gli animi di quanti – a partire da Iv – osteggiano la proposta sostenuta da Pd e M5S di ricapitalizzare con fondi pubblici le imprese tra i 5 e i 50 milioni di fatturato. “Lo Stato nei cda delle aziende? Sovietizzare l’Italia? No grazie”, sentenzia Matteo Renzi. Colpa di un titolo ... Leggi su lanotiziagiornale Grande Fratello Vip 2020 - Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia : il chiarimento prima della finale

‘Gf Vip 4’ - chiarimento nella notte tra Adriana Volpe e Licia Nunez che tuona : “Antonella Elia provoca e poi fa la vittima - è lei che muove le pedine di questo gioco!” (Video) (Di venerdì 8 maggio 2020) Entro il fine settimana o al massimo lunedì il governo punta a portare a casa il dl. Si lavora all’interno dellaper trovare la quadra sui tanti capitoli della maxi-manovra da 55 miliardi che continuano a dividere. Dal nodo degli aiuti alle imprese ai fondi per le famiglie, dalla regolarizzazione dei lavoratori in nero al Rem, molti sono i punti da definire, da limare, da smussare. Un’operazione di sintesi alla quale è inevitabilmente chiamato il premier Giuseppe Conte. Un’intervista a La Stampa del dem Andrea Orlando accende gli animi di quanti – a partire da Iv – osteggiano la proposta sostenuta da Pd e M5S di ricapitalizzare con fondi pubblici le imprese tra i 5 e i 50 milioni di fatturato. “Lo Stato nei cda delle aziende? Sovietizzare l’Italia? No grazie”, sentenzia Matteo Renzi. Colpa di un titolo ...

CottarelliCPI : La Bundesbank acquista titoli di stato tedeschi sul primario? No. Nella nota di seguito trovate un chiarimento del… - infoitinterno : Il chiarimento della Regione Veneto sul 'motociclismo' nella nuova ordinanza di Zaia - RRiccardi69 : @DavidPuente @DavidPuente se puoi dare un'ulteriore lettura all'articolo, non so se sono due cose distinte o corret… - celati_andrea : RT @CottarelliCPI: La Bundesbank acquista titoli di stato tedeschi sul primario? No. Nella nota di seguito trovate un chiarimento del ruolo… - infoitinterno : Il chiarimento della Regione Veneto sul 'motociclismo' nella nuova ordinanza di Zaia -

Ultime Notizie dalla rete : Chiarimento nella Chiarimento nella maggioranza. Si sblocca il decreto maggio. Verso l'intesa sulle regolarizzazioni dei migranti. Entro lunedì il via libera alla manovra da 55 miliardi LA NOTIZIA In bozza dl regolarizzazione per braccianti, colf e badanti

Spunta nel dl aprile, ormai diventato decreto maggio, un articolo per regolarizzare i lavoratori 'invisibili', tema che ha creato divisioni nel governo, fino alla minaccia di dimissioni della ministra ...

Pescava alla foce del Sarno, sub sanzionato nella notte

SI è appena conclusa una operazione di polizia giudiziaria condotta dallo specifico Nucleo della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia. Nella notte appena trascorsa, a seguito di una segnala ...

Spunta nel dl aprile, ormai diventato decreto maggio, un articolo per regolarizzare i lavoratori 'invisibili', tema che ha creato divisioni nel governo, fino alla minaccia di dimissioni della ministra ...SI è appena conclusa una operazione di polizia giudiziaria condotta dallo specifico Nucleo della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia. Nella notte appena trascorsa, a seguito di una segnala ...