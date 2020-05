Chiara Nasti | nuovo amore o solo rumors?

Leggi su solodonna

(Di venerdì 8 maggio 2020)la nota fashion blogger è ultimamente una figura la centro di gossip e polemiche. Dopo le critiche per il progetto con l’amico Marco Ferrero si torna a parlare di lei, questa volta però sul fronte sentimentale. Il nome diè stato affiancato di recente a quello di un noto calciatore, Nicolò Zaniolo. Ai fans dei due ragazzi non è sfuggito lo scambio di like e commenti cheArticolo completo:? dal blogDonna