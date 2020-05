Che fine hanno fatto i maschietti di Sex and the City?

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 8 maggio 2020) Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha di nuovo in voga grazie a Sky Box Sets e Now TV che da oggi mette a disposizione on demand tutte e 6 le stagioni di Sex and the City. 94 episodi da rivedere tutti d’un fiato per tornare a sognare l’amore e il glamour con le ragazze più audaci della tv. Ideata da Darren Star, già creatore di Beverly Hills 90210 e di Melrose Place, la serie culto basata sul romanzo omonimo di Candace Bushnell ha spopolato su HBO dal 1998 al 2004 consacrandosi con 8 Golden Globe e 7 Emmy Awards. Un successo senza precedenti nato nel mito di Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker). Cenerentola a Manhattan con Manolo Blahnik ai piedi che rincorre un Principe Azzurro in Limo. Quel mitologico Mr Big (oggi padre per la seconda volta a 65 anni) con il quale convolerà a nozze nel primo dei due film sbanca-botteghino. Ma che fine hanno fatto gli altri maschietti di Sex and the City? Smith il toy boy di Samantha oggi ha 47 anni, Steve di Miranda è nel cast della fortunata Chicago Fire, Harry il marito non proprio avvenente di Charlotte compare nella serie Power e il bel biondino che baciava Carrie sulla Porsche è Bradley Cooper. Aspettando di fare binge-watching con tutte e 6 le stagioni in un solo click, sfoglia la gallery ieri-oggi dei ragazzi che hanno fatto girare la testa alle amiche più festaiole della Grande Mela.