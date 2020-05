Caterina Balivo, Alena Seredova incinta si confessa a Vieni da Me (Di venerdì 8 maggio 2020) Alena Seredova si racconta a Vieni da Me, parlando della gravidanza e dell’amore per Alessandro Nasi. L’ex moglie di Buffon infatti è incinta e presto darà alla luce una splendida bambina. Un grande cambiamento per la modella che a 42 anni sarà mamma per la terza volta. Il nome della piccola è ancora top secret, ma Alena assicura che l’ultima parola sulla questione sarà la sua. “Alla mia età ho deciso di tuffarmi in questa nuova avventura – ha confessato alla Balivo – perché dall’ultimo figlio sono passati dieci anni e non mi ricordo più niente. Per me è come se fosse la prima volta”. Per la Seredova si tratta del terzo figlio. La modella infatti ha già due figli, David e Louis Thomas, nati dal matrimonio con Gigi Buffon. Alessandro Nasi, imprenditore e cugino di Lapo ... Leggi su dilei Vieni da me - problema in studio. Caterina Balivo : “Ma un Wi-fi buono?”

Povia dopo le polemiche per la frase choc da Caterina Balivo : «Se pronunci la parola "gay" si annulla tutto»

Caterina Balivo - la mascherina super fashion scatena la polemica : ecco quanto costa (Di venerdì 8 maggio 2020)si racconta ada Me, parlando della gravidanza e dell’amore per Alessandro Nasi. L’ex moglie di Buffon infatti èe presto darà alla luce una splendida bambina. Un grande cambiamento per la modella che a 42 anni sarà mamma per la terza volta. Il nome della piccola è ancora top secret, maassicura che l’ultima parola sulla questione sarà la sua. “Alla mia età ho deciso di tuffarmi in questa nuova avventura – hato alla– perché dall’ultimo figlio sono passati dieci anni e non mi ricordo più niente. Per me è come se fosse la prima volta”. Per lasi tratta del terzo figlio. La modella infatti ha già due figli, David e Louis Thomas, nati dal matrimonio con Gigi Buffon. Alessandro Nasi, imprenditore e cugino di Lapo ...

trash_italiano : Caterina Balivo vs Povia - trash_italiano : Povia a Vieni da Me: 'mi piace fare le pulizie, sono un gay mancato'. Caterina Balivo si infuria - antonello161 : RT @Claudia06237445: CATERINA BALIVO SU RAI1..FA POLITICA..PARLA IN NOME DEGLI ITALIANI.CHE VOGLIAMO DRAGHI AL GOVERNO IO NON LO VOGLIO VOI… - KAIROSS89732851 : RT @Claudia06237445: CATERINA BALIVO SU RAI1..FA POLITICA..PARLA IN NOME DEGLI ITALIANI.CHE VOGLIAMO DRAGHI AL GOVERNO IO NON LO VOGLIO VOI… - leggoit : #povia dopo le polemiche per la frase choc da caterina balivo: «Se pronunci la parola '#gay' si annulla tutto» -