Catania | dimessa 97enne guarita di Covid-19 Il saluto dei sanitari | “Ciao nonnina”

Leggi su limemagazine.eu

(Di venerdì 8 maggio 2020). Una giornata speciale per una signora di 97 annidall’ospedale Cannizzaro diperchédal-19. Era ricoverata da Pasqua per una rottura del femore. “Grazie a tutti voi – esprime con riconoscenza la signoraagli operatoriall’uscita del reparto – ma io non ho fatto niente”. Poi ilcon il gesto della mano e l’ingresso nell’ambulanza. Una giornata davvero speciale per la signora di 97 annidall’ospedale Cannizzaro diperchédal-19. Un applauso di affetto nei confronti dell’anziana. “Ciao nonnina – si sente ancora all’interno dei reparti”. “Auguri – esclamano gli operatori“, con le lacrime agli occhi e senso di appartenenza. “Grazie a tutti voi – ...