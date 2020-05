Cassibile attende un nuovo armistizio | tra i 300 schiavi e lo Stato

Leggi su agi

(Di venerdì 8 maggio 2020) Due braccianti stranieri che erano assunti in nero, niente mascherine, una multa di 14.000 euro all'imprenditore che li impiegava. È solo un fotogramma, venuto fuori da una delle ispezioni disposte dalla prefettura, di un film terribile, che la politica impegnata e divisa nel dibattito sulla sanatoria dovrebbe vedere. La scena è a, che il 3 settembre 1943 vide la firma dell'tra l'Italia e le forze Alleate e oggi spera in una nuova tregua, tra abitanti e migranti, tra legge e speranza di una vita migliore. La giornata per i 300 braccianti agricoli che vivono assembrati nella baraccopoli alla periferia sud di Siracusa, inizia alle 5 del mattino dopo il suono della sveglia. Si dirigono verso gli appezzamenti di terreno della zona, non molto distanti dalle loro case di fortuna, per la raccolta della patata, una delle produzioni locali più pregiate ...