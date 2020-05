Carlo Cracco riapre il ristorante: quanto costa un pranzo da asporto dello chef (Di venerdì 8 maggio 2020) Pochi giorni fa Carlo Cracco aveva espresso tutte le sue perplessità sull’utilizzare barriere di plexiglass al ristorante, non appena si potrà riaprire. Lo chef ed ex giudice di Masterchef Italia era intervenuto durante la trasmissione “Un giorno da pecora” su Radio Uno per commentare l’ultimo Dpcm del governo sulla cosiddetta Fase 2. “Forse qualcosa in più si poteva fare – ha detto Cracco – ognuno di noi ha i propri desideri, più che altro per ritornare alla normalità, però bisogna anche seguire quelle che sono le disposizioni”. Ma “Plexiglass no, piuttosto chiudo. Credo che più che altro il problema non sia quello delle distanze, il problema principale è quello di poter lavorare in sicurezza”, aveva aggiunto in radio. La Fase 2 ora è iniziata e anche Cracco ha ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - fase 2 Carlo Cracco : “piuttosto chiudo”

