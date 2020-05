Carel Industries | utile netto primo trimestre a 7 | 6 milioni

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 8 maggio 2020) (Teleborsa) –ha chiuso ildell’anno con ricavi consolidati che ammontano a 78,7 milioni, rispetto agli 80,1 milioni al 31 marzo 2019, con una leggera contrazione pari all’1,7%. Tale contrazione – spiega la società in una nota – è interamente attribuibile agli effetti del lock-down cinese e della chiusura dell’hub produttivo italiano del Gruppo (sito in Brugine – PD), quantificabili in circa 6-7 milioni di euro, a seguito della diffusione della pandemia denominata Covid-19. L’Ebitda consolidato registrato al 31 marzo 2020 è pari a Euro 14,4 milioni, in contrazione dell’8,7% rispetto agli Euro 15,7 milioniregistrati neldel 2019. Il risultatoconsolidato, pari a Euro 7,6 milioni, in contrazione del 14,1% rispetto agli Euro 8,9 milioni al 31 marzo 2019 ...