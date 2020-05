Carceri | Salvatore Borsellino | ‘Di Matteo e Bonafede | pure i giusti sbagliano’

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 8 maggio 2020) Palermo, 8 mag. (Adnkronos) – “Sono amico dell’uno e dell’altro e li stimo entrambi, ma in questo caso non posso che dirlo nel modo più netto: hanno sbagliato entrambi, Alfonsoe Nino Di”. Inizia così una lettera scritta daal Fatto quotidiano, in cui il fratello del giudice ucciso parla dello scontro tra il consigliere del Csm Die il Guardasigilli. “Come può essere passato per la testa del ministrodi provare ad affidare la guida del Dap a uno come Di? – scrive– Uno che da pubblico ministero si è ostinato a mettere sotto processo alti ufficiali per la mancata cattura di Provenzano o che, addirittura arrivando a ottenerne la condanna in primo grado, ha portato insieme, sul banco degli imputati, mafiosi e ufficiali e politici per quella ...