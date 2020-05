Carceri: giudici su boss ‘ndrangheta, ‘Iannazzo va scarcerato perché manca il vaccino’ (Di venerdì 8 maggio 2020) Palermo, 8 mag. (Adnkronos) – La permanenza in carcere del boss della ‘ndrangheta Vincenzo Iannazzo, 66 anni, capo della omonima cosca di Lamezia Terme “in permanenza dello stato epidemico e in assenza di protocolli terapeutici efficaci validati o di vaccino” risulta “incompatibile” perché un “soggetto particolarmente a rischio” anche “per caratteristiche di genere (maschile), età”. Ecco perché i giudici del Tribunale di sorveglianza lo scorso 3 aprile hanno accolto la richiesta di scarcerazione del boss che è andato ai domiciliari. Iannazzo è uno dei tre boss, con Francesco Bonura e Pasquale Zagaria, che si trovavano al 41-bis e che hanno lasciato il carcere durante l’emergenza coronavirus, per problemi di salute. L'articolo Carceri: giudici su boss ‘ndrangheta, ‘Iannazzo va ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 maggio 2020) Palermo, 8 mag. (Adnkronos) – La permanenza in carcere deldella ‘ndrangheta Vincenzo Iannazzo, 66 anni, capo della omonima cosca di Lamezia Terme “in permanenza dello stato epidemico e in assenza di protocolli terapeutici efficaci validati o di vaccino” risulta “incompatibile” perché un “soggetto particolarmente a rischio” anche “per caratteristiche di genere (maschile), età”. Ecco perché idel Tribunale di sorveglianza lo scorso 3 aprile hanno accolto la richiesta di scarcerazione delche è andato ai domiciliari. Iannazzo è uno dei tre, con Francesco Bonura e Pasquale Zagaria, che si trovavano al 41-bis e che hanno lasciato il carcere durante l’emergenza coronavirus, per problemi di salute. L'articolosu‘ndrangheta, ‘Iannazzo va ...

