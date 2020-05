Capitalismo in crisi e limiti dello Stato «salvatore» (Di venerdì 8 maggio 2020) Trent’anni dopo l’avvio dei processi di privatizzazione in Italia si rileva come questi abbiano coinciso con un crescente disallineamento dai principali parametri economici in relazione all’Europa. Dal tasso di crescita del Pil a quello sulla produttività, passando per gli investimenti, l’Italia ricopre ormai stabilmente le ultime posizioni a livello continentale. Il rapporto Einaudi dello scorso anno sottolineava come la produttività sia stata negativa nei primi dieci anni del secolo e parlava di «sciopero degli investimenti» a partire dal 2000. Ecco … Continua L'articolo Capitalismo in crisi e limiti dello Stato «salvatore» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 8 maggio 2020) Trent’anni dopo l’avvio dei processi di privatizzazione in Italia si rileva come questi abbiano coinciso con un crescente disallineamento dai principali parametri economici in relazione all’Europa. Dal tasso di crescita del Pil a quello sulla produttività, passando per gli investimenti, l’Italia ricopre ormai stabilmente le ultime posizioni a livello continentale. Il rapporto Einaudiscorso anno sottolineava come la produttività sia stata negativa nei primi dieci anni del secolo e parlava di «sciopero degli investimenti» a partire dal 2000. Ecco … Continua L'articoloin» proviene da il manifesto.

Trent’anni dopo l’avvio dei processi di privatizzazione in Italia si rileva come questi abbiano coinciso con un crescente disallineamento dai principali parametri economici in relazione all’Europa. Da ...

Covid 19: finanziare le strategie di uscita dalla crisi senza pubblicizzare l’economia

Dai resoconti storici, l’influenza Spagnola di inizio del secolo scorso sembra non abbia devastato l’economia come il Covid 19. Sebbene i dati siano frammentari, le cronache dell’epoca suggeriscono ch ...

