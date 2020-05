Cani uccisi in The Last of Us 2 | è polemica per il gioco PS4 più atteso

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 8 maggio 2020) In uscita il prossimo 19 giugno, Theof Us 2 è senza ombra di dubbio uno dei videogiochi più attesi dagli appassionati. E in particolare da tutti i possessori di una PlayStation 4 o di una più performante PlayStation 4 Pro. Naturale, considerando quanto sia stato apprezzato il primo capitolo dell'ormai serie post apocalittica da critica e pubblico, e tenendo pure in conto dell'incredibile talento degli sviluppatori di Naughty Dog - già autori dei primi capitoli di Crash Bandicoot e del franchise adventure di Uncharted. E se è vero che di recente abbiamo avuto modo di gustarci in anteprima la futura disavventura "putrida" di Ellie e Joel con un nuovo Story Trailer, oggi il titolo torna sotto i riflettori per via di una infuocatascoppiata in rete. https://www.youtube.com/watch?v=tOkx3tph3-A&feature=emb title A quanto pare, ...