Cane ucciso a Priolo Gargallo: non condividete la foto del presunto assassino (Di venerdì 8 maggio 2020) La tragica notizia del Cane ucciso a Priolo Gargallo, nel Siracusano, è divenuta nota a tutti con la foto che mostra l'orrore degli ultimi istanti di vita dell'animale, trascinato con le catene dall'auto del suo assassino e consumato dall'attrito con l'asfalto. In correlazione con questa storia sta circolando l'immagine di un uomo spacciato per A.R., presunto assassino del Cane ucciso a Priolo. Non condividete foto se non avete certezze oggettive Accade sempre, specie quando si tratta di bambini e animali, che le immagini dei presunti carnefici vengano date in pasto alla parte più feroce dei social con il risultato, molto spesso, di una caccia all'uomo su persone che si rivelano innocenti. Non sappiamo se sia questo il caso, ma nemmeno voi. Usare la pancia, in questi casi, è l'unica cosa da non fare per andare ...

La tragica notizia del cane ucciso a Priolo Gargallo, nel Siracusano, è divenuta nota a tutti con la foto che mostra l'orrore degli ultimi istanti di vita dell'animale, trascinato con le catene dall'auto del suo assassino e consumato dall'attrito con l'asfalto. In correlazione con questa storia sta circolando l'immagine di un uomo spacciato per A.R., presunto assassino del cane ucciso a Priolo. Non condividete foto se non avete certezze oggettive Accade sempre, specie quando si tratta di bambini e animali, che le immagini dei presunti carnefici vengano date in pasto alla parte più feroce dei social con il risultato, molto spesso, di una caccia all'uomo su persone che si rivelano innocenti. Non sappiamo se sia questo il caso, ma nemmeno voi. Usare la pancia, in questi casi, è l'unica cosa da non fare per andare ...

