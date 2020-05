Camera antivirus con il voto a distanza Montecitorio valuta lo smart working Fico | “E’

(Di venerdì 8 maggio 2020) “In Giunta per il regolamento abbiamo avviato un percorso per introdurre eventuali innovazioni e modifiche per adattare l’attività dellaa situazioni straordinarie come quella che stiamo vivendo”. Lo scrive su Facebook il presidente di, Roberto(nella foto). “Si tratta di ragionare su tutti i possibili interventi per la gestione delle emergenze. Verificheremo la fattibilità, sotto ogni profilo, di tutte le possibili soluzioni, compreso il, e lavoreremo sulla definizione del sistema delle audizioni in videoconferenza e dell’organizzazione quotidiana, per essere pronti a eventuali nuove ondate di emergenza. Il nostro dovere è garantire una continuità del lavoro legislativo, lo abbiamo fatto finora e l’impegno è quello di farsi trovare pronti in ogni ...

