Calciomercato, Pjanic ha detto sì al Barcellona. Affari Torino-Raiola, mossa del Genoa (Di venerdì 8 maggio 2020) I club del campionato di Serie A non stanno di certo a guardare nonostante l’emergenza Coronavirus, si preannuncia scoppiettante la prossima finestra di Calciomercato, nonostante i pochi soldi ma con tanti scambi. A muoversi sono anche e soprattutto le big, notizie importanti su Juventus e Inter. JUVENTUS – Pjanic ha detto sì al Barcellona, si avvicina dunque la cessione per il bosniaco. Adesso bisogna trovare la giusta contropartita tecnica, i bianconeri vorrebbero Arthur, i blaugrana Rakitic o Vidal. “Paul lo ammiro come persona ancora piu’ che come calciatore. Ho avuto la possibilita’ di condividere grandi cose con lui e spero di poterle ripeterle un giorno”. Cosi’ Paulo Dybala, nel corso di una intervista al sito dell’UEFA, sul futuro di Pogba. INTER – Il Psg è sempre più intenzionato a riscattare ... Leggi su calcioweb.eu Calciomercato Juventus - Paratici svela tutto : Pogba - lo scambio Pjanic-Arthur - Higuain e Dybala

