Calciomercato Juventus, proposta la stella brasiliana: Paratici dice sì (Di venerdì 8 maggio 2020) Calciomercato Juventus – In queste settimane strane tra il virus e la ripresa degli allenamenti, il Calciomercato resta sempre vivo. Uno degli uomini chiave per il mercato mondiale è Jorge Mendes, procuratore di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha già fatto diversi affari con la Juventus ed essendo uno dei migliori procuratori al mondo, è pronto a portare a Torino una nuova stella. Infatti il Jorge Mendes sembra aver proposto ai bianconeri un giovane brasiliano. Calciomercato Juventus, Luis Henrique alla Juve? Dopo aver portato Cristiano Ronaldo alla Juventus, il potente agente di calciatori Jorge Mendes è pronto a chiudere un nuovo affare con la ‘Vecchia Signora’. Secondo quanto riportato dal portale ‘Todo Fichajes’, infatti, ai bianconeri sarebbe stato proposto Luis Henrique: si tratta di un attaccante ... Leggi su juvedipendenza Calciomercato - Inter e Juventus in agguato su Tonali. Ma occhio al Barcellona

Calciomercato Napoli - Luciano Moggi è sicuro : “La Juventus è interessata ad Arkadiusz Milik e non a Mauro Icardi”

Florenzi alla Juventus?/ Calciomercato - per i bianconeri può essere più di un'idea (Di venerdì 8 maggio 2020)– In queste settimane strane tra il virus e la ripresa degli allenamenti, ilresta sempre vivo. Uno degli uomini chiave per il mercato mondiale è Jorge Mendes, procuratore di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha già fatto diversi affari con laed essendo uno dei migliori procuratori al mondo, è pronto a portare a Torino una nuova. Infatti il Jorge Mendes sembra aver proposto ai bianconeri un giovane brasiliano., Luis Henrique alla Juve? Dopo aver portato Cristiano Ronaldo alla, il potente agente di calciatori Jorge Mendes è pronto a chiudere un nuovo affare con la ‘Vecchia Signora’. Secondo quanto riportato dal portale ‘Todo Fichajes’, infatti, ai bianconeri sarebbe stato proposto Luis Henrique: si tratta di un attaccante ...

DiMarzio : 'Se vuole andare alla #Juventus, lo accontenteremo' #Commisso parla del futuro di #Chiesa - calciomercatoit : ?? #Inter e #Juventus - Occhi su #Werner: lascerà il #Lipsia in estate ?? #CMITmercato - sportli26181512 : Intelligenza Artificiale: Genoa in B, scudetto alla Juve VIDEO: Scudetto? L'Intelligenza Artificiale dice Juventus.… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Paganini: 'Asse Juventus-Roma porterà a scambi e plusvalenze: ecco quello che so' - PianetaMilan : .@FBaresi: '@juventusfc? Solo voci: il @acmilan non ha mai voluto vendermi' - #calciomercato #ACMilan #Milan… -