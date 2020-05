Calcio | sottosegretaria Zampa | “Fiducia per la ripresa del campionato di Serie A”

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 maggio 2020) Il tema è sempre lo stesso:sì ono in Italia. A sostenere un possibile ritorno dellaA è stata laalla Salute Sandra, fiduciosa relativamente a unadel massimo. “Si va verso una soluzione ed è la soluzione che i tifosi disi aspettano. Il via libera ancora non c’è, ma si va verso una buona direzione. Per ora il confronto riguarda l’allenamento individuale, oggi torneranno tutti a discutere del problema e la strada della soluzione è stata immaginata come una sorta di clausura della squadra“, le parole dellaa Radio Punto Nuovo, aggiungendo: “Dobbiamo tenere conto di un altro elemento: cosa succederà con questa riapertura e sappiamo che ci vogliono circa 15 giorni di tempo per conoscerne gli effetti. L’epidemia ...