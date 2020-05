Calcio, la Lega Serie A convoca d’urgenza un’assemblea il 13 maggio: la ripresa del campionato tra i punti (Di venerdì 8 maggio 2020) Sono giorni molto importanti per il destino del campionato di Calcio di Serie A. Per questo la Lega ha reso nota la convocazione d’urgenza di un’assemblea in videoconferenza il 13 maggio. E’ questo quanto riportato dall’Ansa. Fra gli argomenti di discussione, vi saranno le comunicazioni del Presidente e dell’AD, i club si aggiorneranno in merito alla possibile ripresa del campionato e al rapporto con i licenziatari per i diritti audiovisivi del torneo per il triennio 2018-2021. Tra i punti all’ordine del giorno, chiaramente, quelli più importanti riguardano il ritorno in campo dei calciatori, tema di dibattito già da un po’ nel Bel Paese, nonché la gestione della criticità sui contratti televisivi, che in caso di termine anzitempo della stagione porterebbe a delle pesanti ripercussioni dal punto di vista economico su ... Leggi su oasport Calcio - la Lega di A all'unanimità : "Portiamo a termine la stagione"

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Lega Calcio - Lega Pro: stop al campionato e 9 promozioni dalla D. Il Mantova applaude La Voce di Mantova Serie C, stabilite le tre promosse: ecco il piano per la quarta

La decisione è arrivata: stop definitivo per la Serie C. Il terzo campionato di calcio professionistico italiano non concluderà la competizione sui campi di calcio. E’ quanto stabilito dall’assemblea ...

